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Сенатор Морозов согласился поехать в Киев на дуэль

Игорь Морозов (в центре) council.gov.ru

Игорь Морозов (в центре)

общество [ версия для печати ]

Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов согласился поехать в Киев для участия в дуэли с депутатом Верховной рады Бориславом Берёзой. Однако он заявил, что должен согласовать эту поездку с руководством Совета Федерации РФ.

«Это же официальная поездка на Украину. Буду обсуждать этот вопрос», — сообщил радиостанции «Говорит Москва» Морозов.

Он также добавил, что если поездка не будет согласована, он предложит Берёзе третью страну в качестве места для дуэли.

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Борислав Берёза принял вызов российского сенатора Игоря Морозова на дуэль. Конфликт между ними возник из-за журналистки Ольги Скабеевой, которую народный избранник Украины толкнул во время интервью с вице-спикером Рады. Украинский депутат заявил о готовности встретиться с Морозовым 4 февраля в 12:00 по местному времени возле центрального входа Верховной рады.


#ДЕПУТАТ #верховнаярада #СЕНАТОР
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