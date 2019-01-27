Сенатор Морозов согласился поехать в Киев на дуэль

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Игорь Морозов (в центре)

Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов согласился поехать в Киев для участия в дуэли с депутатом Верховной рады Бориславом Берёзой. Однако он заявил, что должен согласовать эту поездку с руководством Совета Федерации РФ.

«Это же официальная поездка на Украину. Буду обсуждать этот вопрос», — сообщил радиостанции «Говорит Москва» Морозов.

Он также добавил, что если поездка не будет согласована, он предложит Берёзе третью страну в качестве места для дуэли.

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Борислав Берёза принял вызов российского сенатора Игоря Морозова на дуэль. Конфликт между ними возник из-за журналистки Ольги Скабеевой, которую народный избранник Украины толкнул во время интервью с вице-спикером Рады. Украинский депутат заявил о готовности встретиться с Морозовым 4 февраля в 12:00 по местному времени возле центрального входа Верховной рады.