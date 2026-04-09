09 апреля 2026 в 13:14

Украинские депутаты массово проигнорировали заседание Рады

Большинство депутатов Рады вместе со спикером не явились на заседание

Верховная рада Украины
Большинство депутатов Верховной рады, включая председателя парламента Руслана Стефанчука, не пришли на сегодняшнее пленарное заседание, сообщило издание «Новости.Live». За трибуной находилась лишь заместитель спикера Елена Кондратюк, тогда как Стефанчука и его первого заместителя Александра Корниенко в зале не было.

Депутат Ярослав Железняк пояснил, что по указанию офиса президента Украины Владимира Зеленского в Закарпатской области проводится конгресс местных советов. Он добавил, что работа Рады фактически сорвана и никаких законов в этот день принимать не будут.

В последние месяцы заседания украинского парламента все чаще оказываются под угрозой срыва. Как отмечала «Украинская правда», Рада IX созыва исчерпала себя, ее комитеты разваливаются, а депутаты отказываются от сотрудничества с Зеленским. Ряд украинских политиков уже говорят о кризисе государственного управления.

Ранее политолог Михаил Павлив заявил NEWS.ru, что прошлый бойкот в Верховной раде Украины мог быть связан с влиянием США. По его оценке, Вашингтон ищет способы давления на президента Украины. Эксперт отметил, что депутаты, которые взаимодействуют с американским посольством, тормозят принятие законопроектов, необходимых для сотрудничества с МВФ.

