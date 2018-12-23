Посольство России ответило Маску

Посольство РФ в США ответило главе компании SpaceX Илону Маску, который назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным. Дипмиссия отметила «потрясающее» сотрудничество двух государств в космической сфере.
«Великолепный дизайн, за которым стоят великолепные люди, блестящее сотрудничество России и Соединённых Штатов в космосе», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.
Brilliant design, brilliant people behind it, brilliant cooperation in space https://t.co/wlOlStsILh— Russia in USA (@RusEmbUSA) 23 декабря 2018 г.
Как писал News.ru ранее, РД-180 используется в американской ракете-носителе Atlas-5. По словам изобретателя, ему нравится идея конструкции детища НПО «Энергомаш». Инженер при этом упрекнул штатовских производителей за использование зарубежного оборудования в «родных» ступенях космических аппаратов.