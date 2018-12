Посольство России ответило Маску

Посольство РФ в США ответило главе компании SpaceX Илону Маску, который назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным. Дипмиссия отметила «потрясающее» сотрудничество двух государств в космической сфере.

Brilliant design, brilliant people behind it, brilliant cooperation in space https://t.co/wlOlStsILh