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Посольство России ответило Маску

Илон Маск Ed Crisostomo/ZUMAPRESS.com/global Look Press

Илон Маск

общество [ версия для печати ]

Посольство РФ в США ответило главе компании SpaceX Илону Маску, который назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным. Дипмиссия отметила «потрясающее» сотрудничество двух государств в космической сфере.

«Великолепный дизайн, за которым стоят великолепные люди, блестящее сотрудничество России и Соединённых Штатов в космосе», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.

Как писал News.ru ранее, РД-180 используется в американской ракете-носителе Atlas-5. По словам изобретателя, ему нравится идея конструкции детища НПО «Энергомаш». Инженер при этом упрекнул штатовских производителей за использование зарубежного оборудования в «родных» ступенях космических аппаратов.


#илонмаск #ПОСОЛЬСТВО
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