Зря уходили: Байден поехал на Ближний Восток, чтобы вернуть его под США Уверенное в себе руководство стран Ближнего Востока больше не желает принимать второстепенную роль, навязываемую им США и Европой

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Джо Байден

Поездка президента США Джо Байдена на Ближний Восток, начавшаяся на этой неделе, стала результатом признания ошибочности курса Белого дома на постепенный уход из региона Ближнего Востока и Северной Африки — из-за этого снизилась роль региона во внешнеполитических приоритетах Вашингтона. Основные события поездки Байдена должны пройти в Саудовской Аравии — туда американский лидер прибывает после Израиля. Причиной, по которой США вновь возвращают Ближний Восток в центр своего внимания, стала российская спецоперация на Украине. Она придала большую значимость региональным ближневосточным игрокам, за «сердца и умы» которых разворачивается конкуренция между США, Россией и КНР.

Израиль волнуется из-за Ирана

В ходе визита Байдена в Израиль — с него началась нынешняя поездка американского президента — официальные лица обеих стран будут в первую очередь обсуждать Иран. Ожидается, что этот визит выведет американо-израильское оборонное сотрудничество на совершенно новый уровень. Речь может идти о так называемом плане Б в случае, если переговоры по иранской ядерной программе не приведут к результату и Иран окажется на пороге создания ядерного оружия. Байден также повторил в Израиле, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) останется в списке иностранных террористов США — этот вопрос в качестве компромисса с Ираном по восстановлению ядерной сделки не обсуждается. Итогом визита должна стать американо-израильская совместная декларация, направленная на расширение сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами и на противодействие «усилиям Ирана по дестабилизации региона».

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новая декларация включает в себя «обязательство никогда не позволять Ирану получить ядерное оружие», сообщил агентству CNN один из официальных лиц, предварительно ознакомившись с графиком Байдена. Это происходит в то время, когда Байден сталкивается с растущим давлением, чтобы представить всеобъемлющий план сдерживания Ирана в условиях растущей напряженности. Байден настаивал на возрождении ядерной сделки с Ираном, из которой бывший президент Дональд Трамп вышел в 2018 году, но надежд на её реанимацию становится все меньше.

В американо-израильской декларации будет выражена поддержка «Соглашений Авраама», одного из достижений Трампа, которые нормализовали отношения между Израилем и несколькими арабскими странами и помогли расширению растущих арабо-израильских связей в области безопасности и экономики. Она также будет охватывать расширение интеграции Израиля в регион — главную тему четырехдневной поездки Байдена на Ближний Восток.

Важным событием на пути подобной интеграции стало включение Израиля в зону ответственности Центрального военного командования США (CENTCOM), которое отвечает за военные операции на Ближнем Востоке. Официально оформленный в начале 2021 года переход Израиля из зоны Европейского командования США (EUCOM) имеет важное практическое значение. Теперь США вместе с Израилем могут проводить совместные военные учения с государствами региона и участвовать в иных формах многостороннего сотрудничества с арабскими государствами. Первым шагом на этом направлении стало подписание Израилем официального соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Бахрейном, которое включало размещение израильского офицера связи в штаб-квартире Пятого флота США в Манаме.

Продолжать тему укреплений связей Израиля с арабскими государствами Байден намерен в Джидде, Саудовская Аравия, следующем пункте своего турне, где он примет участие в саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) +3, куда, кроме стран ССАГПЗ (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия), входят Египет, Иордания и Ирак. Там Байден призовет объединить средства противовоздушной обороны Израиля, Египта, Иордании, а также стран Персидского залива для защиты от угрозы баллистических ракет и БПЛА Ирана и его союзников в Ираке, Йемене и Сирии. Последнее его предложение пока может рассматриваться лишь в качестве инициативы, так как государства региона еще слишком далеки от того, чтобы начинать тесное военное сотрудничество с Израилем, а часть из них до сих пор еще не установили с Израилем дипломатические отношения.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Джо Байден в ходе визита в Израиль

Ближний Восток все помнит — и хорошее, и плохое

У США исчезли иллюзии по поводу того, что можно просто покинуть Ближний Восток, переключившись, например, на Азиатско-Тихоокеанский регион, хотя нынешняя американская администрация стремилась придать АТР первоочередное значение. Но последние события показали, что именно Ближний Восток остается важным узловым регионом, который географически соединяет ведущие экономики мира и по-прежнему играет огромную роль в обеспечении глобальной стабильности.

Показательно изменение позиции Байдена по отношению к Саудовской Аравии и, в частности, наследному принцу Мухаммаду бин Салману. Нынешний глава Белого дома ранее обещал «превратить в изгоев» в международной политике не только принца, но и королевство в целом. Но теперь Байден вынужден просить у них содействия по поводу снижения цен на энергоносители.

Маловероятно, что разворот Вашингтона обратно на Ближний Восток тут же даст свои плоды. Лидеры государств региона уже сделали выводы касательно непоследовательности американского курса и будут повышать ставки в этой игре. Вряд ли они откажутся от продолжения сотрудничества с Россией, зато станут использовать «неверность США» для получения дополнительных уступок от Вашингтона.

Как отмечают американские эксперты, более молодое и уверенное в себе, а также более напористое руководство стран Ближнего Востока сегодня больше не желает принимать второстепенную роль, навязываемую им США и Европой. Они ясно дают понять, что будут отстаивать позиции, которые, по их мнению, отвечают их национальным интересам. Например — налаживать более тесные отношения с Россией и Китаем, даже если такие стремления бросают вызов предпочтениям США. Поэтому ближневосточные лидеры готовы продолжать противодействовать вовлечению своих государств в американо-китайское и американо-российское стратегическое соперничество на стороне США.

Ключевые страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) также считают, что у них теперь больше рычагов влияния в сегодняшнем «постукраинском» мире. Энергетические потребности Европы очевидны, но даже у богатых энергоносителями США произошел скачок цен на бензин. Разумеется, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и другие производители газа и нефти в регионе знают, что у них есть серьезные аргументы воздействия, которые они, без сомнения, задействуют.

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

Испытание Джиддой

Поэтому Байдена в саудовской Джидде ждет довольно сложная дискуссия, где он будет вынужден делать заявления, которые вряд ли понравятся как саудовскому руководству, так и представителям других стран ССАГПЗ+, и, скорее всего, не будут способствовать нормализации отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Президент США наверняка затронет вопрос недопустимости проникновения Китая в регион Аравийского полуострова, увязав этот вопрос с поставками новых видов вооружений. Следует напомнить, что ранее контракт на поставки новейших истребителей F-35 для соседа Саудовской Аравии — ОАЭ — был фактически сорван. Администрация Байдена тогда потребовала от своего ближневосточного союзника в течение следующих четырех лет избавиться от оборудования и технологий китайской Huawei, используемых в информационных сетях государства. По оценкам американской стороны, использование технических устройств из КНР сопряжено с риском шпионажа. В противном случае руководству в Абу-Даби пригрозили свертыванием процесса верификации сделки по F-35.

Подобные шаги США государства Ближнего Востока рассматривают как вмешательство в их внутренние дела, как и собственно правозащитную тематику, от которой Байдену вряд ли удастся воздержаться в ходе своего посещения Саудовской Аравии. Американская аудитория и избиратели-демократы по-прежнему ожидают от американского лидера акцентов на вопросах «защиты прав человека» в регионе, и в ходе поездки Байдену вряд ли удастся эту тему проигнорировать. Это также может проявиться в каких-то, пусть и очень аккуратных отсылках к «делу Хашогги» и бомбардировкам гражданских объектов Йемена.

Кстати, йеменский вопрос — еще один аспект противоречий в американо-саудовских отношениях после того, как США отозвали свою «террористическую метку» в отношении движения хуситов «Ансар Аллах». Между тем это движение, с точки зрения Саудовской Аравии, угрожает не только королевству, но и всему региону, подвергая страны Аравийского полуострова атакам баллистических ракет и ударных БПЛА иранского производства.

Менее чем через месяц после вступления в должность президента Байден отменил решение администрации своего предшественника Дональда Трампа о признании хуситов террористами. По словам Байдена, статус террористов затруднял оказание гуманитарной помощи йеменскому народу.

Напомним, решение Трампа о «токсичности» хуситов должно было несколько снизить саудовское недовольство по поводу вывода американского военного контингента из этой страны. Дополнительные системы ПВО Patriot, истребители и около 3 тыс. военнослужащих США были переброшены в Саудовскую Аравию после масштабной атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтяную инфраструктуру королевства в сентябре 2019 года. Однако уже весной следующего года Вашингтон начал вывод своих сил из Саудовской Аравии.

Администрация Байдена еще больше подлила масла в огонь, введя эмбарго на поставки некоторых видов боеприпасов в Саудовскую Аравию.

Хотя действующее в Йемене прекращение огня снизило актуальность этой темы, вряд ли Саудовская Аравия оставит ее без внимания и, скорее всего, напомнит американской стороне о том, что хотело бы видеть движение «Ансар Аллах» в американских террористических списках.

Тем не менее, несмотря на сохраняющиеся сложности в отношениях, Байден будет рассчитывать на получение «главного приза» своей поездки в возвращении Саудовской Аравии к своей роли самостоятельного производителя на мировых нефтяных рынках и ее отказе от участия в ОПЕК+, куда входит и Россия. Бывший посол США в Израиле Мартин Индик заявил на этой неделе Al-Monitor, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия, возможно, достигли такого понимания, хотя The Wall Street Journal сообщает, что «должностные лица Саудовской Аравии заявляют, что они привержены принятию решений по нефти через [механизмы ОПЕК+] и в консультациях с Россией».