19 августа отмечается Всемирный день гуманитарной деятельности. Международный Комитет Красного Креста специально для News.ru подготовил фоторепортаж из Йемена о жизни детей в стране, охваченной военным конфликтом. Работники МККК изо дня в день наблюдают тяготы и лишения, с которыми приходится сталкиваться населению Йемена. За каждой фотографией стоит история о разрушенных мечтах, надеждах на счастливое будущее. Вместо того, чтобы вести нормальный образ жизни, играть, ходить в школу, заводить друзей маленьким йеменцам приходится слишком рано становиться взрослыми. Многие из них вынуждены выполнять черновую работу за гроши, чтобы помочь своей семье выжить, или — ходить с пустыми канистрами за пресной водой, источник которой находится в километрах от дома. Многие же и вовсе лишены дома или годами не видели своих родственников, не знают, живы ли они.

Переселение

Yahya Arhab



Прерванное образование

Тринадцатилетний Ясер Мохаммед родом из города Саад, на северо-востоке Йемена. Из одежды, у него есть только несколько рубашек и одна пара штанов, которые его мать регулярно стирает. Зачастую всё, что Ясер может надеть, это платок, который он повязывает на бёдра. Военный конфликт вынудил его бросить школу три года назад и пойти работать, чтобы помогать своей семье. Сейчас мальчик собирает пластиковые бутылки для перепродажи, чтобы выручить немного денег. Его семья,состоящая из семи человек, живёт во временном убежище для внутренне перемещенных лиц в районе Дарван на севере Саны, йеменской столицы. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, 83% из тех, кому пришлось покинуть свои дома из-за конфликта, и тех, кто впоследствии вернулся в свои родные регионы, составляют женщины и дети.

Yahya Arhab

Дети-кормильцы

По данным ООН, около двух миллионов детей вынуждены были бросить школу из-за конфликта, в ходе которого две тысячи учебных учреждений были повреждены или полностью уничтожены. Получить образование в Йемене стало очень сложно. Это привело к тому, что у целого поколения отняли шанс на счастливое будущее: теперь дети вряд ли смогут вырваться из тисков низкоквалифицированной работы. Но школа, это не только четыре стены, в которых проходит обучение: в ней дети знакомятся, становятся частью коллектива, находят друзей. Для йеменских школьников такого места больше нет.

Qusai Almoayed/МККК



Недоедание

Дети, оказавшиеся в зоне военного конфликта, слишком рано взрослеют. Часто уже в юном возрасте они становятся кормильцами семьи. Им приходится работать или, что хуже, попрошайничать на улицах. Так 13-летние близнецы Амаль и Айман работают и ходят в школу по очереди, чтобы иметь возможность и учиться, и помогать своей семье.

Mohammed Hamoud

В Йемене порядка 3,2 млн женщин и детей серьезного недоедания. Из них порядка 50% детей столкнулись с необратимыми последствиями для здоровья, в том числе замедлением роста. В общей сложности по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов около 7,4 млн несовершеннолетних йеменцев нуждаются в гуманитарной помощи.

Физическая недееспособность

Qusai Almoayed/МККК

Холера

38% пациентов в реабилитационном центре, работающем при поддержке МККК, это дети, которым необходимы протезы ног или рук, потерянных в результате тяжелых ранений. Линия фронта в Йемене постоянно меняется и расширяется, все большее число территорий страны сталкивается с проблемой неразорвавшихся снарядов и противопехотных мин. Наибольшему риску в этой ситуации подвержены дети, потому что они часто принимают неразорвавшиеся снаряды за игрушки и поднимают их с земли.

Taoffic Toure/ МККК

Нехватка воды

По данным организации Save the Children, в Йемене зафиксировано более 200 тыс. случаев заболевания холерой у детей и, как минимум, 193 смертельных исхода. Разрушенная инфраструктура и отсутствие канализации приводит к распространению болезней, которые в нормальных условиях можно предотвратить. Каждое лето во время сезона дождей страну охватывает новая волна холеры.

Ahmed Al-Basha

Всепроникающее насилие

Из-за разрушения инфраструктуры Йемена в результате военного конфликта порядка 17.8 млн жителей страны имеют проблемы с доступом к чистой питьевой воде и санитарным услугам. Часто детям приходится самостоятельно заботиться о себе. Во многих городах Йемена можно увидеть, как они регулярно ходят набирать воду в канистры.

Saleh Bahlais

Базовые права детей в Йемене нарушаются каждый день: ежедневно они наблюдают смерть и разрушения, зачастую и сами становятся жертвами. Детей убивают, калечат, рекрутируют в вооруженные группы, эксплуатируют их труд - это не полный список того ужаса, с которым им приходится сталкиваться. Такая жизнь подрывает эмоциональное и психологическое состояние. Многим детям снятся кошмары, у них наблюдаются нарушения сна, беспричинное чувство вины, изменения поведения - и это только малая часть проблем. Их привычная жизнь разрушена, а страх будущего слишком велик.