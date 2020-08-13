Власти Палестины объявили об отзыве своего посла из ОАЭ

https://static.news.ru/photo/a38392d6-dda5-11ea-814e-fa163e074e61_660.jpg Фото: E]Boris Vergara/Xinhua/Global Look Press

Палестина отзывает своего посла из ОАЭ на фоне принятия решения о нормализации отношений с Израилем, заявил министр иностранных дел страны Рияд аль-Малики.

По указанию президента Государства Палестина Махмуда Аббаса палестинский посол в срочном порядке отзывается из ОАЭ после трёхстороннего заявления США, Израиля и Эмиратов о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, — подчеркнул министр, слова которого приводит WAFA.

О сделке между ОАЭ и Израилем объявил президент США Дональд Трамп. Вашингтон выступал в качестве посредника при заключении соглашения.

Согласно её условиям, Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Также стороны продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования конфликта Палестины и Израиля и сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса.

Израильская и арабская делегации в ближайшее время встретятся, чтобы заключить двухстороннее соглашение в сфере авиасообщения, инвестиций и туризма.

Представители ХАМАС («Движение исламского сопротивления») и ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины») осудили данное соглашение.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал соглашение между ОАЭ и еврейским государством как исторический прорыв на пути к миру на Ближнем Востоке.

Нетаньяху подчеркнул, что соглашение подразумевает формальный мир и полноценную нормализацию отношений. Премьер-министр добавил, что распространение суверенитета Израиля на территории Западного берега реки Иордан будет осуществляться только в тесной координации с США.