Биньямин Нетаньяху назвал соглашение ОАЭ и Израиля историческим прорывом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал соглашение между Объединёнными Арабскими Эмиратами и еврейским государством как исторический прорыв на пути к миру на Ближнем Востоке.
Нетаньяху подчеркнул, что соглашение подразумевает формальный мир и полноценную нормализацию отношений,
О сделке между ОАЭ и Израилем объявил президент США Дональд Трамп. Вашингтон выступал в качестве посредника при заключении соглашения. Согласно условиям сделки, Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Также стороны продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования конфликта Палестины и Израиля и сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса. Израильская и арабская делегации в ближайшее время встретятся, чтобы заключить двухстороннее соглашение в сфере авиасообщения, инвестиций и туризма.
Как передавал NEWS.ru, против соглашения выступили представители движений ХАМАС и ФАТХ.
Добавьте наши новости в избранные источники