Биньямин Нетаньяху назвал соглашение ОАЭ и Израиля историческим прорывом

https://static.news.ru/photo/4f3f7e54-dd8e-11ea-9e49-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Koby Gideon/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал соглашение между Объединёнными Арабскими Эмиратами и еврейским государством как исторический прорыв на пути к миру на Ближнем Востоке.

Нетаньяху подчеркнул, что соглашение подразумевает формальный мир и полноценную нормализацию отношений, передаёт ТАСС. Премьер-министр добавил, что распространение суверенитета Израиля на территории Западного берега реки Иордан будет осуществляться только в тесной координации с Соединёнными Штатами Америки.

О сделке между ОАЭ и Израилем объявил президент США Дональд Трамп. Вашингтон выступал в качестве посредника при заключении соглашения. Согласно условиям сделки, Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Также стороны продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования конфликта Палестины и Израиля и сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса. Израильская и арабская делегации в ближайшее время встретятся, чтобы заключить двухстороннее соглашение в сфере авиасообщения, инвестиций и туризма.

Как передавал NEWS.ru, против соглашения выступили представители движений ХАМАС и ФАТХ.