ХАМАС и ФАТХ выступили против соглашения между Израилем и ОАЭ

Представители ХАМАС («Движение исламского сопротивления») и ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины») осудили соглашение между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами, о котором стало известно 13 августа.
В беседе с РИА Новости представляющий ХАМАС Абдаллатиф аль-Кануа
Член центрального комитета ФАТХ Аббас Заки
Палестинская администрация пока не предавала огласке свою официальную позицию по поводу соглашения.
Как писал NEWS.ru, о сделке между ОАЭ и Израилем объявил президент США Дональд Трамп. Вашингтон выступал в качестве посредника при заключении соглашения. Согласно условиям сделки, Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Также стороны продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования конфликта Палестины и Израиля и сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса. Израильская и арабская делегации в ближайшее время встретятся, чтобы заключить двухстороннее соглашение в сфере авиасообщения, инвестиций и туризма.
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