ХАМАС и ФАТХ выступили против соглашения между Израилем и ОАЭ

https://static.news.ru/photo/1c06e946-dd89-11ea-b5e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Doug Mills/Global Look Press

Представители ХАМАС («Движение исламского сопротивления») и ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины») осудили соглашение между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами, о котором стало известно 13 августа.

В беседе с РИА Новости представляющий ХАМАС Абдаллатиф аль-Кануа заявил , что соглашение не придаст легитимности оккупации Израилем палестинской земли и движение продолжит борьбу против политики незаконного захвата территории.

Член центрального комитета ФАТХ Аббас Заки сказал телеканалу Al Jazeera, что соглашение между ОАЭ и Израилем является предательством Палестины и арабского мира, а также является отходом от выработанного арабскими странами консенсуса.

Палестинская администрация пока не предавала огласке свою официальную позицию по поводу соглашения.

Как писал NEWS.ru, о сделке между ОАЭ и Израилем объявил президент США Дональд Трамп. Вашингтон выступал в качестве посредника при заключении соглашения. Согласно условиям сделки, Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Также стороны продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования конфликта Палестины и Израиля и сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса. Израильская и арабская делегации в ближайшее время встретятся, чтобы заключить двухстороннее соглашение в сфере авиасообщения, инвестиций и туризма.