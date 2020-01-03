https://static.news.ru/photo/dbe7cbbc-2e17-11ea-90e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: olf/imageBROKER.com/Global Look Press

Доступ на гору Хермон на границе с Сирией будет закрыт 3 января властями Израиля после оценки ситуации в сфере безопасности.

Гора Хермон не будет открыта для посетителей в пятницу. Никаких других дополнительных мер в сфере безопасности для жителей Голанских высот приниматься не будет, — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы израильской армии.

Ранее NEWS.ru писал, что министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии для оценки ситуации после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Израильская армия переведена в повышенную готовность на северных границах в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана, Сирии или сектора Газа.

Глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.