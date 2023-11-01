Верховный лидер Ирана призвал прекратить экспортировать нефть в Израиль

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Али Хаменеи

Мусульманские страны должны немедленно прекратить любые торгово-экономические связи с Израилем, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время выступления перед студентами. Речь в том числе шла об отказе от экспорта нефти и продовольствия, передает РИА Новости.

То, с чем безоговорочно и незамедлительно должны согласиться мусульманские страны, так это прекращение тех преступлений в Палестине, что осуществляет Израиль. Экспорт нефти и продовольствия должны быть прекращены. Мусульманские страны должны прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Израилем, — заявил Хаменеи.

Ранее израильский бригадный генерал Эяль Гринбойм ответил на обвинения в военных преступлениях, отметив, что каждое решение об ударе по сектору Газа проходило 11-12 этапов согласования. По его словам, страна соблюдает правила ведения войны, согласно которым смертность среди гражданского населения должна быть пропорционально равна важности военной цели.

Генерал также сообщил, что Израиль составил список военных целей в Газе еще до обострения конфликта. После того, как началось вооруженное противостояние, перечень был скорректирован лишь немного.