В Израиле рассказали, как велась подготовка к ударам по сектору Газа Генерал Гринбойм: каждый удар по сектору Газа проходил 11–12 этапов одобрения

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Решение о любом ударе по территории сектора Газа проходило 11–12 этапов согласования, заявил начальник штаба Военно-воздушных сил Израиля бригадный генерал Эяль Гринбойм. По его словам, которые приводит издание Times, число погибших среди мирного населения равноценно важности поражаемой цели. Таким образом военный прокомментировал обвинения в военных преступлениях, которые звучат в адрес израильской армии.

Гринбойм заявил, что каждый удар проходит 11 или 12 этапов одобрения, прежде чем он будет санкционирован, — говорится в публикации.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) тщательно следует правилам ведения войны, добавил он. Согласно им, смертность среди гражданского населения должна быть пропорционально равна важности военной цели. Генерал также отметил, что Израиль составил список целей в Газе еще до начала новой фазы конфликта. Перечень был немного скорректирован после эскалации.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что борьба с палестинским движением ХАМАС и ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) является войной всего просвещенного мира. Он также поблагодарил лидеров европейских стран, которые продолжают оказывать Израилю безоговорочную поддержку.