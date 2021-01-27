Минобороны Турции заявило о задержании пятерых россиян в числе боевиков ИГ

https://static.news.ru/photo/033ae278-6097-11eb-a0d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/ТАСС

На сирийско-турецкой границе задержаны 12 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), в числе которых пятеро граждан РФ. Об этом заявили в Минобороны Турции.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл ещё 31 декабря 2020 года. Боевики пытались перейти границу в районе города Рейханлы провинции Хатай.

В министерстве добавили, что среди задержанных боевиков трое граждан Киргизии и четверо выходцев из Узбекистана.

Установлено, что они являются членами ИГ, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

По данным Анкары, один из террористов внесён в красный бюллетень Интерпола. Так в ведомстве обозначается розыск особо опасных преступников.

Ранее NEWS.ru писал, что накануне новогодних праздников в Дагестане были задержаны четверо членов ИГ. По данным силовиков, они входили в состав «спящей» ячейки и готовили теракт в отношении полицейских.