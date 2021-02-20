Зариф: Байден не изменил политику в отношении Тегерана

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что новый президент США Джо Байден не изменил курс политики Вашингтона в отношении Тегерана.

По его словам, Вашингтон продолжает необоснованно оказывать давление на Тегеран, как это было при бывшем американском лидере Дональде Трампе.

Ничего не изменилось. Байден заявляет, что политика Трампа максимального давления оказалась политикой максимального провала. Однако они не поменяли свою политику. Проблема в том, что США пристрастились к санкциям, — приводит слова иранского министра РИА Новости.

Он добавил, что в Иране готовы к участию в переговорах по восстановлению ядерной сделки, однако власти не готовы к обсуждению новых условий соглашения и рассчитывают на то, что США и другие участники СВПД будут готовы соблюдать пункты старой сделки.

Нам нужны действия, а не обещания. Мы хотим видеть перемены в поведении, чтобы не повторилось беззаконие, начатое при Дональде Трампе, — сказал Зариф.

Он пояснил, что Тегеран, помимо прочего, заинтересован в том, чтобы обеспечить гарантии приверженности всех членов ядерной сделки своим обязательствам, чтобы ситуация с выходом США из соглашения не повторилась.

Как ранее писал NEWS.ru, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что готов пригласить представителей США и других стран — участниц ядерного соглашения с Ираном для консультаций, посвящённых возвращению Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий.

Договор между Ираном и шестёркой стран, в которую вошли Россия, Китай, Германия, Франция, США и Великобритания, был заключён в 2015 году при американском президенте Бараке Обаме. С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа США объявили о выходе из сделки, а сам Трамп неоднократно называл данное соглашение позорным компромиссом для Соединённых Штатов, идущим вразрез с интересами страны.