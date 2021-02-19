ЕС готов стать площадкой для переговоров по возвращению США в СВПД

https://static.news.ru/photo/e89c58f6-72c1-11eb-b696-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/euinrussia

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что готов пригласить представителей США и других стран-участниц ядерного соглашения и Ираном для консультаций, посвящённых возвращению Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий.

Мы готовы с верховным представителем ЕС в качестве координатора (совместной комиссии) СВПД пригласить участников СВПД и США для неформальных консультаций, чтобы обсудить дальнейшие действия, — сообщил Боррель в интервью РИА новости.

На сегодняшний день сделка между Ираном и «шестёркой» стран, в которую изначально вошли США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, переживает критический момент. При этом Боррель подчеркнул, что в Евросоюзе приветствуют первый положительный отклик со стороны США на призыва ЕС вернуться к переговорам по СВПД.

Ранее NEWS.ru писал, что США отозвали требование о восстановлении санкций в отношении Тегерана, выдвинутое Совету Безопасности ООН после выхода США из ядерной сделки. Данное решение Вашингтона было направлено всем членам СБ ООН, оно подтверждает, что «резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остаётся в полной силе».

Бывший госсекретарь США Майк Помпео при администрации Дональда Трампа призвал Совбез ООН инициировать процесс восстановления санкций против Тегерана, которые были сняты в рамках сделки Ирана с «шестёркой». Представитель Вашингтона заявлял, что члены СБ ООН должны восстановить санкции за нарушение Тегераном условий сделки, из которой США вышли ещё в 2018 году. Власти Тегерана со своей стороны объявляли, что начинают обогащать уран сверх дозволенных сделкой нормативов из-за выхода США из СВПД.

Договор между Ираном и шестёркой стран, в которую вошли Россия, Китай, Германия, Франция, США и Великобритания, был заключён в 2015 году при американском президенте Бараке Обаме. С приходом к власти в Вашингтоне Дональда Трампа США объявили о выходе из сделки, а сам Трамп неоднократно называл данное соглашение позорным компромиссом для Соединённых Штатов, идущим вразрез с интересами США. Новая администрация во главе с Джо Байденом посылала сигналы о готовности возобновить переговоры.