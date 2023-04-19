В Стамбуле днем воцарилась пятиминутная тьма Стамбул накрыло черным облаком, город погрузился во тьму

Фото: TRT Haber/youtube.com

Стамбул накрыло огромным черным облаком, дневной город на пять минут погрузился во тьму. Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал кадры с видом темного города с высоты птичьего полета.

По сообщениям местных СМИ, черное облако образовалось после проливного дождя. Темные тучи зачастую состоят из крупных кристаллов и капель, в связи с чем солнечные лучи не могут через них проникнуть.

Ранее жители Мурманской области сняли на видео мощную вспышку северного сияния в регионе, которое также называют авророй. На записи видно, как через все небо протянулись светящиеся полосы зелено-бордового цвета. Полюбоваться природным явлением приехали туристы, а проезжающие автомобили специально останавливаются, чтобы снять природное явление на видео.

До этого «Атомфлот» опубликовал кадры северного сияния над островом Белый в Карском море. Природное явление было замечено во время проводки теплохода «Сабетта» атомным ледоколом «Вайгач». На фото видно темное небо с переливающимся зеленым оттенком.