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17 июля 2025 в 10:42

Врач дала советы, как уберечь промокшего под дождем ребенка от простуды

Педиатр Ровенская посоветовала переодеть промокших в дождь детей в сухую одежду

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Промокшего под дождем ребенка прежде всего нужно согреть и переодеть в сухую одежду, заявила «Радио 1» педиатр Юлия Ровенская. В таких случаях детям лучше дать теплый чай с лимоном или медом.

Просушите обувь — мокрые ноги могут привести к простуде. Для этого используйте бумагу или специальные сушилки. Нужно также принять теплый душ. Это поможет избежать переохлаждения. Промойте ребёнку нос солевым раствором, особенно если он промочил ноги или замерз, — посоветовала Ровенская.

При возникновении озноба или насморка у ребенка нужно измерить ему температуру и обеспечить теплым питьем. Если симптомы не проходят, необходим визит к педиатру, заключила врач.

Гигиенист Виктория Симонова ранее посоветовала родителям кормить ребенка ферментированными продуктами, а также включить в его рацион пробиотики. Это позволит поддержать микробиом и укрепить иммунитет.

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