Мощная вспышка северного сияния в Мурманской области попала на видео

Фото: George Zakharchuk/Russian Look

Жители Мурманской области сняли на видео мощную вспышку северного сияния в регионе, которое также называют авророй. На записи видно, как через все небо протянулись светящиеся полосы зелено-бордового цвета.

Также на кадрах можно заметить, что полюбоваться природным явлением приехали туристы, и даже проезжающие автомобили специально останавливаются, чтобы снять природное явление на видео.

Ранее «Атомфлот» опубликовал кадры северного сияния над островом Белый в Карском море. Природное явление было замечено во время проводки теплохода «Сабетта» атомным ледоколом «Вайгач». На фото видно темное небо с переливающимся зеленым оттенком.

До этого космонавт Дмитрий Петелин снял с борта Международной космической станции (МКС) в буквальном смысле неземные видеокадры, на которых можно увидеть овал северного сияния, оранжевый лимб. Кроме того, на видеозаписи видна граница дня и ночи — это когда солнечный свет рассеивается атомами азота, создавая полоску голубого цвета на горизонте.