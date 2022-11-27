«Атомфлот» опубликовал кадры северного сияния над островом Белый

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«Атомфлот» в Telegram-канале опубликовал кадры северного сияния над островом Белый в Карском море. В публикации говорится, что природное явление было замечено во время проводки теплохода «Сабетта» атомным ледоколом «Вайгач». На фото видно темное небо с переливающимся зеленым оттенком.

Ранее космонавт Дмитрий Петелин снял с борта Международной космической станции (МКС) в буквальном смысле неземные видеокадры, на которых можно увидеть овал северного сияния, оранжевый лимб. Кроме того, на видеозаписи видна граница дня и ночи — это когда солнечный свет рассеивается атомами азота, создавая полоску голубого цвета на горизонте.

В настоящее время Дмитрий Петелин находится на борту МКС вместе с коллегами — космонавтами Роскосмоса Сергеем Прокопьевым и Анной Кикиной. Последняя стала первой из российских космонавтов, которая отправилась на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрёстных полётов между NASA и Роскосмосом. Россиянка, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката перешли на борт Международной космической станции 7 октября. Экипаж будет находиться на МКС 145 суток.