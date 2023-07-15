В Стамбуле перестали выдавать ВНЖ иностранцам

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Власти Турции приостановили выдачу видов на жительство иностранцам во всех районах Стамбула, сообщает газета Milliyet. Причиной этого назвали растущую миграцию в город. Газета отмечает, что по официальным данным в Стамбуле проживают более 500 тысяч сирийцев, а по неофициальным речь идет о более 7 миллионов иностранцев.

Выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле приостановлена за исключением случаев необходимости. Решение от октября 2022 года касалось 10 районов Стамбула, в марте же оно распространено на все 39. Исключениями являются те, кто прибыл ввиду таких обстоятельств, как безопасность жизни, здравоохранение, образование и международная торговля, — утверждает газета.

Министерство иностранных дел России разработало законопроект, согласно которому граждане страны должны будут докладывать о получении иностранного вида на жительство. В ведомстве подчеркнули, что в случае принятия закона россияне будут докладывать о получении нового ВНЖ через посольства или консульства. Срок подачи извещения — 60 дней с момента получения вида на жительство.

Ранее губернатор Калининграда Антон Алиханов предложил ввести «карту русского» для соотечественников, которые попали в затруднительное положение за рубежом. Ее главная цель заключается в упрощении получения российской визы для граждан, проживающих за границей, и создании для них возможности находиться в России легально.