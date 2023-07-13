Россиян могут обязать докладывать о получении иностранного ВНЖ МИД РФ предложил обязать россиян докладывать о получении иностранного ВНЖ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ

Министерство иностранных дел России разработало законопроект, согласно которому граждане страны должны будут докладывать о получении иностранного вида на жительство. Документ опубликован на сайте Федерального портала проектов нормативно-правовых актов. В ведомстве подчеркнули, что в случае принятия закона россияне будут докладывать о получении нового ВНЖ через посольства или консульства. Срок подачи извещения — 60 дней с момента получения вида на жительство.

Уведомление о <...> получения вида на жительство <...> подаются в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ гражданином РФ, находящимся за пределами РФ, достигшим возраста восемнадцати лет, лично, либо на основании нотариально удостоверенной <...> доверенности, <...> либо законным представителем гражданина РФ, не достигшего возраста восемнадцати лет, либо законным представителем гражданина РФ, признанного недееспособным, — говорится в тексте проекта.

Ранее губернатор Калининграда Антон Алиханов предложил ввести «карту русского» для соотечественников, которые попали в затруднительное положение за рубежом. Ее главная цель заключается в упрощении получения российской визы для граждан, проживающих за границей, и создании для них возможности находиться в России легально.