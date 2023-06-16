Алиханов предложил ввести для соотечественников за рубежом «карту русского» Глава Калининграда Алиханов предложил ввести для соотечественников за рубежом «карту русского»

Фото: gov39.ru

Губернатор Калининграда Антон Алиханов

Губернатор Калининграда Антон Алиханов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) предложил ввести «карту русского» для соотечественников, которые попали в затруднительное положение за рубежом. Ее главная цель заключается в упрощении получения российской визы для граждан, проживающих за границей, и создании для них возможности находиться в России легально, сообщает «МК в Калининграде».

Алиханов подчеркнул, что готов оказать соотечественникам помощь, особенно находящимся в странах Прибалтики, в Польше или в Германии. «Карта русского» должна предоставлять возможность поиска работы, предпринимательской деятельности, получения бесплатных медицинской помощи и образования для тех, кто решит вернуться в Россию, пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Карта должна стать дополнением к программе по поощрению добровольного возвращения граждан в Россию, благодаря которой более 54 тысяч человек вернулись на историческую родину. Алиханов отметил, что Калининградская область принимает в ней активное участие.

Губернатор также указал на успешный опыт подобных проектов в других странах. В качестве примера он привел «карту поляка» для уехавших в Белоруссию и Россию, а также программы для репатриантов в Румынии, Венгрии, Израиле и Казахстане. «Карта русского» должна в том числе решить проблему нехватки кадров на рынке труда в Калининградской области.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин внес поправки в государственную программу переселения соотечественников. Согласно указу, прием заявок от соотечественников за рубежом будет проводиться при условии их владения русским языком на уровне, позволяющем общаться устно и письменно в языковой среде.