Путин внес изменения в программу переселения соотечественников Путин своим указом внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин внес поправки в государственную программу переселения соотечественников. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, прием заявок от соотечественников за рубежом будет проводиться при условии их владения русским языком на уровне, позволяющем общаться устно и письменно в языковой среде.

Данное правило также будет применяться для некоторых иностранных граждан, желающих подать заявление на участие в программе на территории России.

Владение русским языком можно подтвердить документально (например, предоставив документы об образовании) или через собеседование. Во втором случае решение принимает комиссия, формируемая МВД РФ. Соотечественникам за границей собеседование будет проводиться онлайн.

Однако указ предусматривает, что гражданам России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины не нужно предоставлять документы об образовании или проходить собеседование для подтверждения владения русским языком.

Программа по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за границей, была учреждена указом президента РФ в 2006 году. Она нацелена на переселение людей, оказавшихся за пределами России после распада СССР и желающих вернуться.

Ранее Владимир Путин призвал перевести в цифровой формат получение гражданства, виз и разрешений на работу. На коллегии МВД он подчеркнул, что необходимо осуществлять более эффективный контроль за миграционной обстановкой в стране, поскольку это имеет важное значение.