В секторе Газа заявили о 43 погибших в результате обстрелов Израиля

Фото: Ramadan El-Agha/Keystone Press Agency/Global look press

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число погибших после обстрелов Израиля достигло 43 человека, передает Al Jazeera. Среди погибших 13 детей. Более 300 человек получили ранения.

По данным министерства здравоохранения Палестины, число погибших в результате израильского нападения на сектор Газа возросло как минимум до 43 человек, в том числе 15 детей. Пострадали более 300 человек, — сообщает телеканал.

Ранее 7 августа премьер Израиля Яир Лапид заявил, что цели операции «Рассвет», которая началась 5 августа, против палестинской группировки «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) достигнуты. Он отметил, что цели продолжать операцию на данный момент больше нет.

Агентство Reuters ранее сообщило, что перемирие в Газе наступит 7 августа в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

Немногим позже стало известно, что перемирие в зоне палестино-израильского конфликта было сорвано из-за требований, которые группировка «Исламский джихад» предъявила к Израилю и Египту, как к посреднику в переговорах.