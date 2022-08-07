В Палестине сообщили о срыве режима прекращения огня Al Jazeera: режим прекращения огня сорван из-за требований «Исламского джихада»

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Перемирие в зоне палестино-израильского конфликта было сорвано из-за требований, которые группировка «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) предъявила к Израилю и Египту как к посреднику в переговорах, передает телеканал Al Jazeera. Сообщается, что объединение потребовало от Каира ряда гарантий, в том числе гарантий безопасности для заключенных из группировки.

«Исламский джихад» требует от Египта, выступающего в роли посредника, гарантий в отношении своих заключенных и прекращения израильской агрессии, — сообщает телеканал.

Ранее 7 августа премьер Израиля Яир Лапид заявил, что цели операции «Рассвет», которая началась 5 августа, против палестинской группировки «Исламский джихад» достигнуты. Он отметил, что цели продолжать операцию на данный момент больше нет.

Агентство Reuters ранее сообщило, что перемирие в Газе наступит 7 августа в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).