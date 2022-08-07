В Израиле сообщили о достижении целей операции «Рассвет» Премьер Израиля: цели операции «Рассвет» достигнуты

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Яир Лапид

Премьер Израиля Яир Лапид заявил, что цели операции «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) достигнуты, передает РИА Новости. Он отметил, что цели продолжать операцию на данный момент больше нет.

Цели военной операции в секторе Газа достигнуты, смысла продолжать ее нет, — сказал Лапид.

Агентство Reuters ранее сообщило, что перемирие в Газе наступит 7 августа в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

Армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в регионе 5 августа. Согласно последним данным, в результате израильских ударов в секторе Газа погибли как минимум 24 человека, в том числе четверо детей. Ранения получили более 200 человек.