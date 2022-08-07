Стало известно, когда наступит перемирие в секторе Газа Перемирие в секторе Газа вступит в силу в 20:00 по местному времени 7 августа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Перемирие в Газе наступит 7 августа в 20:00 по местному времени (совпадает с московским), сообщил Reuters со ссылкой на свои источники. При этом ни палестинские, ни израильские официальные представители на данный момент не подтвердили информацию.

Израиль и Палестина договорились о перемирии в Газе с вечера воскресенья при посредничестве Каира, — сообщили источники агентства.

Армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в регионе 5 августа. Согласно последним данным, в результате израильских ударов в секторе Газа погибли как минимум 24 человека, в том числе четверо детей. Ранения получили более 200 человек.

Накануне МИД России призвал стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня. В ведомстве отметили, что обострение ситуации чревато возобновлением полномасштабного военного противостояния и ухудшением «и без того плачевной» гуманитарной ситуации.