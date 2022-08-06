МИД России призвал к сдержанности стороны палестино-израильского конфликта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала очередной виток эскалации в зоне палестино-израильского конфликта. Она призвала стороны к сдержанности и возврату к режиму прекращения огня, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что текущие события в секторе Газа чреваты возобновлением полномасштабного военного противостояния, что может привести к ухудшению гуманитарной ситуации, которая и «без того является плачевной».

Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня, — заявила Захарова.

Она добавила, что Москва продолжает поддерживать отраженную в резолюциях ООН позицию комплексного и долгосрочного урегулирования конфликта в соответствии с двухгосударственным принципом. Ситуация может быть урегулирована только путем переговоров, итогом которых станет реализация прав палестинцев на создание независимого государства в границах 1967 года.

Накануне армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и нанесла ряд ракетных ударов по целям в секторе Газа. В результате погибли семь человек и еще более 40 получили ранения. Глава организации Зияд ан-Наххала пригрозил Израилю нанесением ракетных ударов по Тель-Авиву.