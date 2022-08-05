Израилю пригрозили ракетным ударом по Тель-Авиву Лидер «Исламского джихада» пригрозил Израилю ракетным ударом

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Глава «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Зияд ан-Наххала пригрозил Израилю нанесением ракетных ударов по Тель-Авиву, об этом он заявил телеканалу Al-Mayadeen. Ранее 5 августа Израиль совершил ракетный удар по сектору Газа.

В этом сражении мы обойдемся без красных линий, и я обещаю палестинскому народу, что Тель-Авив будет под ударами ракет сопротивления, — сказал ан-Наххала.

Сообщалось, что армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Есть сведения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации, запрещенной в РФ, «Исламский джихад» Тайсира Джабари.

Министр обороны Израиля утвердил приказ о призыве до 25 тысяч резервистов «для оперативных целей». Начальник Генштаба армии Израиля приказал военным перейти в режим чрезвычайной ситуации.