Минобороны Израиля призывает 25 тысяч резервистов Министр обороны Израиля утвердил приказ о призыве 25 тысяч резервистов

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Министр обороны Израиля утвердил приказ о призыве до 25 тысяч резервистов «для оперативных целей», сообщила пресс-служба военного ведомства, передает ТАСС. Начальник Генштаба армии Израиля приказал военным перейти в режим чрезвычайной ситуации.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что глава Минобороны Бени Ганц подписал приказ о призыве из резерва до 25 тысяч солдат. Уточняется, что резервисты будут выполнять «оперативные цели» в армии.

Ранее сообщалось, что армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Есть сведения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации, запрещенной в РФ, «Исламский джихад» Тайсира Джабари.

При этом был нанесен ряд ракетных ударов по целям в секторе Газа. Отмечается, что в граничащих с анклавом районах введено чрезвычайное положение, которое будет действовать до вечера 6 августа.