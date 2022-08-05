Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

Фото: Gil Eliyahu - Jinipix/Xinhua/Global Look Press

Армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в РФ), сообщается в Twitter пресс-службы армии. Был нанесен ряд ракетных ударов по целям в секторе Газа. Отмечается, что в граничащих с анклавом районах введено чрезвычайное положение.

Армия обороны Израиля в настоящее время атакует сектор Газа. В израильском тылу введена чрезвычайная ситуация, — говорится в сообщении военных.

Режим чрезвычайного положения будет действовать до 20:00 6 августа в радиусе до 80 км от сектора.

До этого Израиль нанес несколько ударов по целям в секторе Газа 18 июня. Атака стала ответом на ракетный обстрел израильской территории. За несколько часов до нее по территории Израиля из сектора Газа была выпущена ракета. Ее перехватили системы израильской ПВО. Кроме того, на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги, которые предупредили жителей Ашкелона и других районов на границе о возможном ракетном ударе.