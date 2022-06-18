Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на обстрел

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильская армия заявила, что нанесла несколько ударов по целям радикалов в секторе Газа. Атака стала ответом на ракетный обстрел израильской территории, сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Армия обороны Израиля в настоящее время атакует цели в секторе Газа, — говорится в сообщении.

За несколько часов до этого по территории Израиля из сектора Газа была выпущена ракета. Ее перехватили системы израильской ПВО. Кроме того, на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги, которые предупредили жителей Ашкелона и других районов на границе о возможном ракетном ударе.

В начале мая премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил правительству создать национальную гвардию. Беннет подчеркнул, что высшей задачей властей является восстановление личной безопасности израильтян. Он также отметил, что страна находится в начале нового этапа борьбы с террором и «подстрекатели не смогут спокойно отдыхать».