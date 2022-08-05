Число жертв израильского авиаудара по сектору Газа возросло до семи

Фото: Ахмед Закоут/РИА Новости

В результате ударов Армии Израиля по сектору Газа пострадало более 40 человек; 7 погибли, сообщило министерство здравоохранения анклава, передает РИА Новости. Авиаудары были осуществлены в рамках военной операции Израиля под названием «Рассвет» 5 августа.

Число погибших при израильском авиаударе по Газе на данный момент выросло до семи, среди них — пятилетняя девочка, ранения различной степени тяжести получили более 40 человек, — говорится в заявлении.

Израиля начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Есть сведения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации, запрещенной в РФ, «Исламский джихад» Тайсира Джабари.

Министр обороны Израиля утвердил приказ о призыве до 25 тысяч резервистов «для оперативных целей». Начальник Генштаба армии Израиля приказал военным перейти в режим чрезвычайной ситуации.