В Палестине заявили о гибели четырех детей в результате обстрела

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рафах, сектор Газа, палестинская территория

По меньшей мере четверо детей были убиты в результате взрыва недалеко от лагеря беженцев Джабалия в Секторе Газа, сообщает Aljazzera. По словам журналистов агентства, представители Израиля отрицают какую-либо ответственность, заявив, что взрыв произошел после неудачного пуска ракеты запущенной «Исламским джихадом» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Общее число погибших в регионе после начала военной операции Израиля достигло 24 человек.

Общее число детей, убитых с 5 августа, достигло шести, а общее число погибших среди палестинцев достигло 24. По данным министерства здравоохранения Газы, еще не менее 204 человек получили ранения, — сообщает Aljazzera.

Израильская армия начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в регионе 5 августа. Вооруженные силы наносят удары по анклаву, при этом в тылу израильского государства введено чрезвычайное положение.

Также сообщалось о гибели 24 человек в секторе Газа. По данным армии Израиля, трагедия произошла из-за ракеты группировки «Исламский джихад».

Франция, Китай, ОАЭ, Ирландия и Норвегия запросили проведение закрытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией, сложившейся вокруг сектора Газа. Заседание предлагается организовать в понедельник, 8 августа.