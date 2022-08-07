Франция, Китай и ОАЭ запросили закрытое заседание СБ ООН из-за Газы ОАЭ, Франция и КНР попросили о закрытом заседании СБ ООН из-за ситуации вокруг Газы

Фото: Bruno RochaZUMAPRESS.com/Global Look Press

Франция, Китай, ОАЭ, Ирландия и Норвегия запросили проведение закрытого заседания Совета безопасности ООН в связи с ситуацией, сложившейся вокруг сектора Газа. Заседание предлагается организовать в понедельник, 8 августа. Об этом сообщает МИД ОАЭ, заявление опубликовано агентство WAM.

В сообщении говорится, что Эмираты глубоко обеспокоены эскалацией ситуации вокруг сектора Газа и призывают стороны к максимальной сдержанности.

ОАЭ, будучи членом Совета безопасности, попросило вместе с Францией, Китаем, Ирландией и Норвегией о проведении в понедельник закрытого заседания Совета для обсуждения последних событий и способов продвижения международных усилий для достижения справедливого и всеобъемлющего мира, — отмечается в заявлении.

Израильская армия в пятницу, 5 августа, начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в регионе. Вооруженные силы наносят удары по анклаву, при этом в тылу израильского государства введено чрезвычайное положение. В группировке подтвердили гибель при авиаударе одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари.

Также сообщалось о гибели 24 человек. По данным армии Израиля, трагедия произошла из-за ракеты группировки «Исламский джихад».