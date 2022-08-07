Израиль заявил, что люди в Газе погибли из-за ракеты «Исламского джихада» Армия Израиля: мирные жители в Газе погибли в результате удара ракеты «Исламского джихада»

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Мирные жители, в том числе дети, погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного запуска ракеты палестинской группировки «Исламский джихад», Об этом заявили в Армии обороны Израиля. Там также сообщили, что за последние двое суток группировка выпустила по стране более 400 ракет.

После проверки обстоятельств происшествия было установлено, что ущерб территории и жертвы среди гражданского населения являются результатом неудачного запуска ракеты террористической организацией «Исламский джихад», — говорится в сообщении военного ведомства.

Там также уточнили, что за последние двое суток группировка «Исламский джихад» выпустила по Израилю более 400 ракет «без разбора». Утверждается, что для своей террористической деятельности «Исламский джихад» использует густонаселенные гражданские районы, стая под угрозу жизнь жителей Газы.

Ранее сообщалось, что число жертв ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа увеличилось до 24 человек. Среди них женщины и дети. Ранения получили 203 человека.

Израильская армия в пятницу, 5 августа, начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в регионе. Вооруженные силы наносят удары по анклаву, при этом в тылу израильского государства введено чрезвычайное положение. В группировке подтвердили гибель при авиаударе одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари.

Всю предыдущую ночь и весь день субботы в граничащих с сектором Газа районах Израиля и ряде городов в центре страны звучит воздушная тревога.