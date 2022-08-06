Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24 Минздрав сектора Газа: число жертв израильских ударов по анклаву выросло до 24

Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число жертв ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа увеличилось до 24 человек. Среди них женщины и дети. Ранения получили 203 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения анклава, его слова приводит РИА Новости.

В результате израильских авиаударов по сектору Газа 24 человека, включая шестерых детей и двух женщин, погибли, 203 получили ранения, — говорится в заявлении министра.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 125 пострадавших.

Израильская армия в пятницу, 5 августа, начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в регионе. Вооруженные силы наносят удары по анклаву, при этом в тылу израильского государства введено чрезвычайное положение. В группировке подтвердили гибель при авиаударе одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари.

Всю предыдущую ночь и весь день субботы в граничащих с сектором Газа районах Израиля и ряде городов в центре страны звучит воздушная тревога.