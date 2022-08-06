Число погибших из-за ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 15

Фото: Saifurahman Safi/Global Look Press

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 15 человек. В их числе есть один ребенок, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав анклава. Ранее сообщалось о семи погибших.

В результате израильских авиаударов по сектору Газа 15 человек погибли, в том числе ребенок и две женщины, и 125 человек получили ранения, — цитирует агентство заявление ведомства.

Израиль нанес удары по сектору Газа накануне в рамках операции Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в РФ). По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ликвидирован один из лидеров организации Тайсира Джабари. Глава группировки Зияд ан-Наххала пообещал палестинцам нанести ответные удары по тель-Авиву.

МИД России прокомментировал очередной виток эскалации в зоне палестино-израильского конфликта. В ведомстве призвали стороны проявить максимальную сдержанность и незамедлительно вернуться к режиму прекращения огня.