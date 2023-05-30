Беспилотники ОАЭ вызвали искусственный дождь в пустыне

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В пустыне Объединенных Арабских Эмиратов прошли испытания технологии искусственного дождя с использованием беспилотников. Данный метод в ходе исследования успешно проявил себя. Испытания проводились при температуре 50 градусов, сообщает EADaily со ссылкой на Business Insider. Этот метод также известен как «посев облаков».

Как уточняет издание, в основе данного метода заложено применение дронов, которые помогают вызвать дождь. Беспилотники поражают облака при помощи электрического тока, благодаря чему происходит их столкновение и выпадение осадков. В пустынях ОАЭ планируют применять данный метод для борьбы с сильной жарой.

Директор отделения строительной компании в ОАЭ Пол Данн ранее предложил строить «города-губки» (sponge cities), которые должны одновременно бороться с засухой и потопами. Суть концепции «губчатых городов» сводится к тому, чтобы использовать экологичные пористые песчаные материалы при строительстве дорог, парковок, тротуаров и других покрытий, на которых обычно скапливается дождевая вода. Под губчатыми покрытиями эффективно установить подземные водохранилища, куда будет стекать вода, которую затем можно будет фильтровать и повторно использовать.