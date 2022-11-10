Губка, но не Боб: «города-спонжи» спасут арабский Восток от потопа и засухи На борьбу с глобальным изменением климата вышли архитекторы. Они предлагают возводить «губчатые города» наперекор всем стихиям

Фото: cheapdeveloper.com

Ближневосточные соседи Египта внимательно следят за климатическим саммитом COP27, который в эти дни проходит в Шарм-эш-Шейхе. Это неудивительно, ведь изменение климата в регионе ощущают довольно остро. В июле этого года после долгой удушающей жары сразу в нескольких странах Ближнего Востока случились разрушительные наводнения с человеческими жертвами. Они сильно ударили и по странам не самым богатым вроде Ирана или Йемена, и по развитым монархиям Персидского залива, таким как Катар, где вот-вот начнется чемпионат мира по футболу, или Объединенные Арабские Эмираты. Этим летом в пустынной провинции Фуджейра на востоке ОАЭ из-за наводнений тысячи людей бежали из своих домов, около семи беженцев погибли — утонули среди песков. Рецепты борьбы с климатическими вызовами предлагают не только экологи и политики, но архитекторы и инженеры. Так, среди ближневосточных урбанистов набирает популярность идея «городов-губок» (sponge cities) — ноу-хау против засухи и потопов одновременно.

Вообще, человечество с незапамятных времен пользовалось разными градостроительными приемами, чтобы сделать жизнь людей более приятной и комфортной с точки зрения погодных условий. Древние архитекторы придумывали «климатические планировки» полисов — с улицами сплошь из крытых колоннад, защищающих горожан от палящего солнца. В современных странах Персидского залива мало кто из строительных компаний, возводивших там небоскребы и элитные дома, мог вообразить, что пустынным барханам будут грозить наводнения. Но ОАЭ, Катару и их соседям вряд ли придется с нуля перестраивать свои города из-за новых климатических вызовов. На помощь приходят новые технологии, среди них концепция «губчатых городов». По мнению экспертов, она как нельзя кстати подойдет засушливым арабским монархиям, да и ближневосточным странам в целом. У этой загадочной технологии будет сразу несколько сфер применения. С одной стороны, она заметно уменьшит ущерб от наводнений, а с другой — поможет решить проблему нехватки воды, от которой в разной степени страдают государства Ближнего Востока и Северной Африки.

Суть концепции «губчатых городов» сводится к тому, чтобы использовать экологичные пористые песчаные материалы при строительстве дорог, парковок, тротуаров и других покрытий, на которых обычно скапливается дождевая вода. Под губчатыми покрытиями эффективно установить подземные водохранилища, куда будет стекать вода, которую затем можно будет фильтровать и повторно использовать.

Во время дождя пористый материал впитывает воду и защищает поверхность от затопления. Затем дождевая вода либо направляется в специальные стоки, либо хранится в подземных резервуарах, — объясняет принцип работы чудо-технологии Пол Данн — директор отделения строительной компании в ОАЭ, которая успешно применяет «губчатый» подход в своих проектах.

Города смогут использовать новые запасы воды как для питья, так и в сельском хозяйстве. По расчетам некоторых специалистов, «губчатые города» на Ближнем Востоке смогут поглощать и сохранять воду в таких масштабах, что ее запасы можно будет использовать для озеленения пустынь Аравийского полуострова. Кстати, ученые считают, что когда-то по этим пустыням текли широкие реки и каналы, а несколько десятков тысячелетий назад на месте барханов и вовсе шумели густые леса.

Кстати, «губчатое» покрытие городов уже вовсю используется Китаем, который первым применил эту строительную «фишку». Концепцию sponge cities даже одобрила Компартия. Дело в том, что в 2012 году на Пекин обрушилось сильное наводнение, оно унесло жизни около 80 человек и разрушило более восьми тысяч домов. Всего от разгула стихии пострадали почти два миллиона человек, а общий ущерб в столице составил около $1,5 млрд. Это происшествие и подвигло китайцев провести реформу в градостроительстве. В 2015 году правительство КНР выбрало тридцать городов, чтобы начать в них «губчатые» работы. Заодно Пекин решили мощно озеленить — на крышах домов ставили кадки с деревьями, а здания обвили лианы. Все делалось для того, чтобы к 2030 году эти города могли поглощать и повторно использовать не меньше 70% дождевой воды. Похожую цель преследуют Гонконг, Сингапур, а в ближайшее время к «губчатой гонке», возможно, присоединится и арабский Восток в лице монархий Персидского залива.

Фото: Mad / One River North/Global Look Press

Только вот вряд ли передовую технологию смогут позволить себе страны победнее. Им бы тоже не помешали лишние запасы воды, но лишних денег у них нет. «Губчатые проекты» обходятся строительным компаниям дороже обычных. К тому же превращение города в «губку» требует не только инфраструктурных преобразований, но и более детального городского планирования, которого в большинстве арабских стран, мягко говоря, нет.

Несмотря на дороговизну, экоактивисты все равно призывают государства вкладываться в «губчатые проекты»: мол, это разовая инвестиция, которая принесет долгосрочные выгоды. Возможно, поэтому к «последнему слову в урбанистике» проявила интерес даже не самая богатая Иордания, которая в последние годы все чаще подвергается смертоносным наводнениям и при этом все острее нуждается в пресной воде из-за засух.

К слову, производители губчатых покрытий осторожно говорят, что ноу-хау еще только предстоит завоевать мировое признание. Еще одна эмиратская компания, которая активно занимается «дышащими» покрытиями, признается: большинство заказов приходят из других стран. Жителям ОАЭ еще только предстоит оценить плоды «губчатого» строительства.