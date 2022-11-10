Ближневосточные соседи Египта внимательно следят за климатическим саммитом COP27, который в эти дни проходит в Шарм-эш-Шейхе. Это неудивительно, ведь изменение климата в регионе ощущают довольно остро. В июле этого года после долгой удушающей жары сразу в нескольких странах Ближнего Востока случились разрушительные наводнения с человеческими жертвами. Они сильно ударили и по странам не самым богатым вроде Ирана или Йемена, и по развитым монархиям Персидского залива, таким как Катар, где вот-вот начнется чемпионат мира по футболу, или Объединенные Арабские Эмираты. Этим летом в пустынной провинции Фуджейра на востоке ОАЭ из-за наводнений тысячи людей бежали из своих домов, около семи беженцев погибли — утонули среди песков. Рецепты борьбы с климатическими вызовами предлагают не только экологи и политики, но архитекторы и инженеры. Так, среди ближневосточных урбанистов набирает популярность идея «городов-губок» (sponge cities) — ноу-хау против засухи и потопов одновременно.
Вообще, человечество с незапамятных времен пользовалось разными градостроительными приемами, чтобы сделать жизнь людей более приятной и комфортной с точки зрения погодных условий. Древние архитекторы придумывали «климатические планировки» полисов — с улицами сплошь из крытых колоннад, защищающих горожан от палящего солнца. В современных странах Персидского залива мало кто из строительных компаний, возводивших там небоскребы и элитные дома, мог вообразить, что пустынным барханам будут грозить наводнения. Но ОАЭ, Катару и их соседям вряд ли придется с нуля перестраивать свои города из-за новых климатических вызовов. На помощь приходят новые технологии, среди них концепция «губчатых городов». По мнению экспертов, она как нельзя кстати подойдет засушливым арабским монархиям, да и ближневосточным странам в целом. У этой загадочной технологии будет сразу несколько сфер применения. С одной стороны, она заметно уменьшит ущерб от наводнений, а с другой — поможет решить проблему нехватки воды, от которой в разной степени страдают государства Ближнего Востока и Северной Африки.
Суть концепции «губчатых городов» сводится к тому, чтобы использовать экологичные пористые песчаные материалы при строительстве дорог, парковок, тротуаров и других покрытий, на которых обычно скапливается дождевая вода. Под губчатыми покрытиями эффективно установить подземные водохранилища, куда будет стекать вода, которую затем можно будет фильтровать и повторно использовать.
Во время дождя пористый материал впитывает воду и защищает поверхность от затопления. Затем дождевая вода либо направляется в специальные стоки, либо хранится в подземных резервуарах, — объясняет принцип работы чудо-технологии Пол Данн — директор отделения строительной компании в ОАЭ, которая успешно применяет «губчатый» подход в своих проектах.
Города смогут использовать новые запасы воды как для питья, так и в сельском хозяйстве. По расчетам некоторых специалистов, «губчатые города» на Ближнем Востоке смогут поглощать и сохранять воду в таких масштабах, что ее запасы можно будет использовать для озеленения пустынь Аравийского полуострова. Кстати, ученые считают, что когда-то по этим пустыням текли широкие реки и каналы, а несколько десятков тысячелетий назад на месте барханов и вовсе шумели густые леса.
Кстати, «губчатое» покрытие городов уже вовсю используется Китаем, который первым применил эту строительную «фишку». Концепцию sponge cities даже одобрила Компартия. Дело в том, что в 2012 году на Пекин обрушилось сильное наводнение, оно унесло жизни около 80 человек и разрушило более восьми тысяч домов. Всего от разгула стихии пострадали почти два миллиона человек, а общий ущерб в столице составил около $1,5 млрд. Это происшествие и подвигло китайцев провести реформу в градостроительстве. В 2015 году правительство КНР выбрало тридцать городов, чтобы начать в них «губчатые» работы. Заодно Пекин решили мощно озеленить — на крышах домов ставили кадки с деревьями, а здания обвили лианы. Все делалось для того, чтобы к 2030 году эти города могли поглощать и повторно использовать не меньше 70% дождевой воды. Похожую цель преследуют Гонконг, Сингапур, а в ближайшее время к «губчатой гонке», возможно, присоединится и арабский Восток в лице монархий Персидского залива.
Только вот вряд ли передовую технологию смогут позволить себе страны победнее. Им бы тоже не помешали лишние запасы воды, но лишних денег у них нет. «Губчатые проекты» обходятся строительным компаниям дороже обычных. К тому же превращение города в «губку» требует не только инфраструктурных преобразований, но и более детального городского планирования, которого в большинстве арабских стран, мягко говоря, нет.
Несмотря на дороговизну, экоактивисты все равно призывают государства вкладываться в «губчатые проекты»: мол, это разовая инвестиция, которая принесет долгосрочные выгоды. Возможно, поэтому к «последнему слову в урбанистике» проявила интерес даже не самая богатая Иордания, которая в последние годы все чаще подвергается смертоносным наводнениям и при этом все острее нуждается в пресной воде из-за засух.
К слову, производители губчатых покрытий осторожно говорят, что ноу-хау еще только предстоит завоевать мировое признание. Еще одна эмиратская компания, которая активно занимается «дышащими» покрытиями, признается: большинство заказов приходят из других стран. Жителям ОАЭ еще только предстоит оценить плоды «губчатого» строительства.
Ближний Восток еще не полностью принял эту концепцию. Но сводки метеорологов последних лет показывают, как сильно климат влияет на регион. Достаточно посмотреть на летние осадки в ОАЭ. Учитывая давнюю проблему с нехваткой воды, решение должно быть комплексным. Дихотомию между наводнениями и дефицитом воды как раз решат «губчатые покрытия». Они будут служить как эффективными механизмом управления ливневыми стоками, так и системой сбора дождевых осадков, — заключил глава эмиратской компании Чандра Дейк.