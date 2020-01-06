https://static.news.ru/photo/c4a08cd0-3215-11ea-9c08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве иностранных дел РФ ведётся работа по подготовке предложений, направленных на обеспечение безопасности россиян на Ближнем Востоке. Такое поручение ранее дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В межведомственном формате ведётся проработка этого вопроса, — сообщили РИА Новости в МИД РФ.

МИД РФ также выразил глубокие соболезнования семьям погибших в крушении самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.

We are deeply saddened by the tragic news of the #Ukraine International Airlines flight crash near #Tehran . We express our sincere condolences to the families and loved ones of the victims. pic.twitter.com/GbeJmZV7Be — Russians at NATO (@natomission_ru) January 8, 2020

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов сообщил, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, главам МИДа, Минэкономразвития и Минтранса оценить безопасность полётов и туризма в районе Персидского и Оманского заливов после последних событий в регионе. Медведев поручил подготовить предложения по безопасности россиян в регионе, учитывая различные возможные сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке.