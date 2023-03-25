В Израиле предрекли необратимый ущерб экономике из-за судебной реформы Депутат Кнессета Сова: судебная реформа нанесет необратимый ущерб экономике Израиля

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Продвигаемая правящей коалицией в Израиле судебная реформа нанесет необратимый ущерб экономике страны, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова. Предлагаемые поправки в случае их утверждения станут ударом по независимости Верховного суда Израиля, подчеркнул парламентарий. По словам Совы, это оттолкнет многих крупных инвесторов.

Предложения нынешней коалиции по изменениям юридической системы Израиля в первую очередь нанесут необратимый ущерб экономике Израиля. Уже сейчас мы видим, что крупные инвесторы в области высоких технологий заявляют об этом открытым текстом. Есть опасность снижения кредитного рейтинга Израиля и как результат повышения процентов по выплатам внешнего долга, — объяснил депутат Кнессета.

По оценке парламентария, планы реформаторов ограничить Верховный суд Израиля во влиянии на процесс принятия базовых законов заставит многие страны и частные компании отказаться от долгосрочных вложений и инвестиций.

Это десятки миллиардов долларов ежегодно, — подчеркнул Сова.

По мнению депутата, судебная реформа преследует личные цели премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Сова указал, что бенефициарами поправок также являются правые радикалы, разжигающие ситуацию на Ближнем Востоке, и ультраортодоксальные объединения, желающие принять закон об освобождении религиозной молодежи от службы в армии.

Реформа, продвигаемая кабинетом министров во главе с Нетаньяху, предусматривает наделение парламентариев полномочиями для оспаривания решений суда и предоставление правительству контроля над назначением судей. Инициатива вызвала массовые протесты в еврейском государстве, которые продолжаются уже 11-ю неделю.