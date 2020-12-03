Иран жаждет жёсткой и неожиданной мести после убийства физика-ядерщика

https://static.news.ru/photo/b670b722-355f-11eb-ae62-fa163e074e61_660.jpg Мохсен Фахризаде Фото: tasnimnews.com/wikimedia.org

Люди в Иране мечтают отомстить за убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщил член президиума парламента Исламской Республики Руфулла Мутафаккир-Азад.

Даст Бог, мы жёстко и неожиданно отомстим коварному сионистскому режиму. Сегодня внимательно слушал выступление в парламенте. Народ единогласно требует мести, — сообщил Lenta.ru Мутафаккир-Азад.

Он рассказал, что у здания парламента уже собрались студенты, которые настаивают на отказе от переговоров по ядерной сделке.

Мутафаккир-Азад подчеркнул, что «врагам страны не удалось лишить её научно-технического потенциала, а ядерная программа Ирана уже насчитывает тысячи инженеров и технологов, воспитанников Фахризаде».

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что заговор между Израилем, США и Саудовской Аравией завершился убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он добавил, что атаку на Фахризаде организовали создатели политики давления на Иран. Данным убийством они пытаются разрушить «обстановку, способствующую отмене санкций» против Тегерана. Пользуются моментом, пока в Белом доме проводит последние дни действующий президент США Дональд Трамп, подчеркнул Зариф.

Мохсен Фахризаде, имя которого связывают с созданием атомного оружия, погиб 27 ноября по дороге из города Ростамкола (провинция Мазендеран на севере Ирана) в сторону Абсарда в провинции Тегеран. Автомобиль, в котором учёный ехал с супругой, сопровождали три машины охраны. Физик вышел из машины, ошибочно приняв звуки попадания пуль по автомобилю за проблемы с двигателем. По учёному был открыт огонь из автомобиля Nissan, который находился в 150 метрах, при этом стрельба велась из автоматического стрелкового оружия на дистанционном управлении, писал NEWS.ru.