https://static.news.ru/photo/305d0f58-bc45-11e9-9e02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новые реформы в структуре бюджета Ирана направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, заявил глава организации планирования и бюджета Исламской республики Мохаммад Бакер Ноубахт.

Чиновник отметил, что эти меры связаны с санкциями. Это первый шаг к реформированию структуры бюджета Ирана, сообщает агентство Mehr .

Как писал News.ru, Тегеран найдёт обходные пути для продолжения поставок иранской нефти на мировой рынок. Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф. По его словам, Иран будет «мудро и с сохранением чувства собственного достоинства» преодолевать любые трудности. Он не согласился с тем, что Вашингтон загнал Тегеран в угол благодаря санкциям, которые «в среднесрочной и долгосрочной перспективе негативно отразятся на доминирующем положении доллара США в мировой экономике».