Новые реформы в структуре бюджета Ирана направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, заявил глава организации планирования и бюджета Исламской республики Мохаммад Бакер Ноубахт.
Чиновник отметил, что эти меры связаны с санкциями. Это первый шаг к реформированию структуры бюджета Ирана, сообщает агентство
Как писал News.ru, Тегеран найдёт обходные пути для продолжения поставок иранской нефти на мировой рынок. Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф. По его словам, Иран будет «мудро и с сохранением чувства собственного достоинства» преодолевать любые трудности. Он не согласился с тем, что Вашингтон загнал Тегеран в угол благодаря санкциям, которые «в среднесрочной и долгосрочной перспективе негативно отразятся на доминирующем положении доллара США в мировой экономике».