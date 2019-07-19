https://static.news.ru/photo/73a0b2bc-abdb-11e9-81fe-fa163e074e61_1024.jpg Мохаммад Джавад Зариф Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Тегеран найдёт обходные пути для продолжения поставок иранской нефти на мировой рынок. Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Мы продолжим продавать нашу нефть. Объёмы добычи сократились, но мы найдём способы сгладить это. Как вы видите, наш валютный рынок стабилизировался после года флюктуаций, ситуация на нем улучшается, — заявил Зариф в интервью CNN .

По его словам Иран будет «мудро и с сохранением чувства собственного достоинства» преодолевать любые трудности.

Для Ирана и международного сообщества достойно сожаления то, что США способны с помощью травли заставлять ключевых мировых игроков [на рынке нефти] играть по американским правилам вразрез с международным правом и в ущерб их собственным интересам, — отметил министр.

Он не согласился с тем, что Вашингтон загнал Тегеран в угол благодаря санкциям, которые «в среднесрочной и долгосрочной перспективе негативно отразятся на доминирующем положении доллара США в мировой экономике».

Как писал News.ru, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран заплатит чрезвычайно высокую цену, если решится на военные авантюры против США.