https://static.news.ru/photo/2d22d046-3208-11ea-bec0-fa163e074e61_660.jpg Адель Абдель Махди Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Власти Ирака подтвердили информацию, что Иран предупредил их о ракетных ударах по военным базам США.

Мы получили официальное устное сообщение от Исламской Республики Иран о том, что иранский ответ на убийство Касема Сулеймани начнётся в ближайшее время, — сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди.

В сообщении также говорилось, что удар будет совершён по американским позициям без указания их расположения.

В ночь на среду, 8 января, Иран нанёс ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит 3 января.

Как ранее писал NEWS.ru, Израиль готов нанести «оглушительный удар» по Ирану в случае нападения на государство. Об этом 8 января сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.