В Багдаде неспокойно: буйный шиит ас-Садр штурмует парламент и базу США Ирак, который уже 290 дней живет без полноценного правительства, теперь оказался на пороге гражданской войны

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press

В Багдад ввели войска из-за угрозы нового захвата парламента шиитскими активистами. При этом в администрации и.о. премьера Ирака Мустафы аль-Каземи заверили, что военные не будут применять против демонстрантов оружие и что армия находится на службе иракского народа, ее задача — «защитить протестующих, а также — уберечь общественную и частную собственность».

Начавшиеся на прошлой неделе акции протеста стали самыми массовыми со времен свержения режима Саддама Хусейна. За десять месяцев после парламентских выборов иракские политики так и не смогли определиться с кандидатами на пост президента и премьер-министра страны. Поэтому Мукттада ас-Садр, один из влиятельных иракских политиков и религиозных лидеров, а также главный оппонент Ирана и США среди всех шиитских лидеров страны, призвал своих сторонников не останавливаться и продолжать борьбу против коррупции, терроризма и внешней зависимости.

За минувшую неделю «садристы» во второй раз пробрались в здание парламента в так называемой зеленой зоне Багдада (район столицы, где расположены иностранные и правительственные объекты), выступая против кандидата в премьер-министры Мохаммеда ас-Судани, которого считают «ставленником Ирана». Ас-Судани возглавляет блок «Координационная структура», поддерживаемый Тегераном. Демонстранты устроили в здании сидячую забастовку, требуя распустить законодательный орган, сформировать новый кабинет и сменить руководство Верховного Судебного совета. Впрочем, сообщает AP, протест больше напоминал празднование — сторонники шиитского имама, собравшиеся перед парламентом, танцевали, молились, скандировали лозунги и даже делали селфи. Ни слезоточивый газ, ни водометы не смогли их разогнать, хотя в результате столкновений с полицией один человек погиб и еще около 130 получили ранения.

Мукттада ас-Садр призвал поддержать «революционеров», чтобы «коренным образом изменить политическую систему и конституцию». Он назвал проведенные в прошлом году выборы в Ираке «сфальсифицированными». По его словам, иракский народ возьмет на себя ответственность либо за обеспечение полной независимости от иностранного влияния, либо за то, чтобы страна перешла к «рукам чужаков с Востока и Запада». Особый вес его словам придает тот факт, что Ирак сейчас находится в политическом тупике. Из-за кризиса в правительстве страна в этом году осталась без утвержденного бюджета, а инфраструктурные проекты и реформы — без финансирования.

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press

Если вы упустите шанс, не вините меня. Иначе наступит время сожалений. Поэтому я призываю всех поддержать революционеров и реформы <...> не под моим знаменем или моим руководством, а под знаменем Ирака и решения народа, — сказал ас-Садр.

На протяжении долгих лет иракцы, в том числе 60% шиитского населения, выступают против установления в стране влияния Вашингтона и Тегерана, а главными их противниками выступают «садристы». Правда, другая часть населения считает имама зачинщиком правительственного и парламентского кризисов, которые могут привести к гражданской войне. Но сторонников ас-Садра все же больше. По итогам выборов в конце 2021 года его блок «Ас-Сийрун» завоевал 73 из 329 мест в парламенте. Как бы парадоксально это ни было, шиитский имам постарался сразу же сформировать правительство, но в союзе с национальными суннитскими и курдскими партиями, надеясь полностью отстранить от власти проиранские политические силы («Правовое государство» Нури аль-Малики и блок «Аль-Фатах», которые взяли на двоих 50 мандатов).

Однако все его попытки провалились — противники «садристов» помешали создать новое правительство «путем незаконных вмешательств», после чего ас-Садр просто заявил об отставке, а его депутаты сложили мандаты. После этого большая часть сторонников ас-Садра перешла на сторону оппонентов и в коалиции с «Координационной структурой» (КС) сформировали большинство, необходимое для формирования правительства. Альянс без ведома ас-Садра решил выдвинуть на пост премьера Мухаммеда Шиа ас-Судани. Хотя этот политик имеет неплохую репутацию, сторонники шиитского имама такой парламент признавать не готовы и считают его нелегитимным. Они опасаются, что воспользовавшись фигурой ас-Судани, к власти вновь придет бывший премьер-министр Нури аль-Малики. С ним у ас-Садра не очень хорошие отношения после недавнего скандала, когда были опубликованы аудиозаписи, в которых экс-премьер угрожает имаму и его депутатам.

Впрочем, обострение ситуации в регионе мало кому играет на руку. Тем более Ирану, который сосредоточил там свое огромное влияние. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Тегеран «внимательно и с беспокойством» следит за развитием событий в Ираке.

Ирак — наша большая и важная соседняя страна. Стабильность и безопасность Ирака важны для региона. Считаем нынешние события, которые, по-видимому, вызваны внутриполитическими разногласиями, частью внутренних дел Ирака. Иракские политические движения, партии и организации могут урегулировать текущую ситуацию мирным путем и с взаимным уважением в рамках конституции страны и правовых механизмов, — сказал Канани.

У Вашингтона по этому вопросу неоднозначное мнение. С одной стороны, американцам правительственный кризис, который сегодня может перерасти в гражданскую войну, совсем не нужен. Это может привести к сокращению объемов экспортируемой Ираком нефти, что в разгар украинского кризиса не соответствует планам Запада. Однако, с другой стороны, ас-Садр может помочь Вашингтону в противостоянии с Тегераном — последний начал еще больше щекотать нервы США, сближаясь с Москвой.

Тем временем, сообщают американские СМИ, военнослужащие США на базе в Багдаде приведены в состояние повышенной готовности, поскольку сотни молодых людей находятся у военного объекта и выкрикивают антиамериканские лозунги. На настоящий момент американские военные закрыли все входы и въезды на базу. Можно ли это расценивать как попытку ас-Садра создать проблемы американцам, или его сторонники просто решили не ограничиваться одним парламентом в надежде привлечь больше внимания зарубежных СМИ — покажет время. Но если ас-Садр хочет пойти ва-банк, то в ближайшее время Ирак может снова оказаться на первых полосах газет.