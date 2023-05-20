В Ассоциации туризма рассказали, почему Грузия не будет популярна в РФ Турэксперт Мальцев: Грузия не примет много российских туристов

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Турэксперт Михаил Мальцев заявил, что Грузия в ближайшее время не сможет стать массовым популярным направлением для россиян. Это невозможно, поскольку ограниченное количество рейсов скажется на стоимости туров, подчеркнул он в беседе с URA.ru.

Красивые виды, добротная еда, хорошее вино и все это при невысокой цене <...>. Есть и второе обстоятельство, влияющее на массовый интерес со стороны туристов, — отметил Мальцев.

Грузия не держала свой номерной фонд именно под Россию в ожидании открытия прямого рейса. Страна сама по себе небольшая, номерной фонд довольно ограниченный. Наиболее крупные отели страны уже распределили по контрактам свои гостиничные квоты, пояснил Мальцев. Он напомнил, что Грузия еще четыре года назад была очень популярным направлением у россиян.

Ранее стало известно, что в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ и Фондом «Росконгресс», было подано более 6,2 тысячи решений по направлению «Национальная социальная инициатива». Россияне предложили идеи по развитию малых городов страны с помощью создания комфортной среды.