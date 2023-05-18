Россияне предложили идеи по развитию малых городов страны В рамках форума «Сильные идеи для нового времени» россияне предложили 6 тысяч решений по развитию малых городов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ и Фондом Роскогресс, было подано более 6,2 тысячи решений по направлению «Национальная социальная инициатива». Россияне предложили идеи по развитию малых городов страны с помощью создания комфортной среды и инфраструктуры, поддержки малого бизнеса и креативных индустрий. Один из участников, Андрей Самонаев из Ивановской области, выступил с проектом по созданию культурно-туристического кластера в поселке Палех. По его словам, это должно повысить привлекательность для путешественников.

Проект имеет потенциал стать площадкой, объединяющей бизнес и власть для решения вопросов развития туризма в регионе, а также моделью для других малых городов, которые сталкиваются с проблемой экономической стагнации и уменьшения числа жителей. В настоящее время проект корректируется и учитывает мнение будущих резидентов, инвесторов и местного сообщества, — отметил Самонаев.

В рамках проекта он предлагает создать образовательно-культурный центр на территории бывшего льнозавода, где разместятся экспозиционное пространство, учебные аудитории, коворкинг, театральный зал, производственные мастерские, арт-резиденция и музей истории завода. Также рядом необходимо возвести отели, апарт-комплексы, кемпинг, детские площадки и парковую зону для проведения фестивалей.

Ирина Чечетка из Камчатского края выступила с идеей создать в регионе центр развития креативных индустрий «Кит» на базе бывшего пищевого комбината. Это позволит объединить местное творческое сообщество, преобразовать заброшенную территорию и снизить отток молодежи. Общественное пространство будет включать в себя коворкинг, хостел, творческие мастерские, выставочную зону, парк и архитектурное бюро. Благодаря появлению кластера также появится больше 200 новых рабочих мест.

Алексей Исаченко из Краснодарского края предложил создать мини-кластеры с возможностью проживания для развития Дальнего Востока и Арктики. Проект направлен на организацию доступной жилой среды для участников программ «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар». Ожидается, что таким образом вырастет привлекательность отдаленных регионов для переезда и приток новых инвестиций. Основанием для проживания в кластерах станет покупка земельного участка в регионе. При них будут созданы административно-консультационные центры, которые наладят связь между местными производителями с новыми кадрами.

Эксперт группы компаний АМД Николай Гришин ранее предложил создать в России сеть портов на Азово-Черноморском побережье. Всего планируется создать 44 марины, где смогут останавливаться яхты и суда прибрежного пассажирского сообщения, что позволит обеспечить навигацию в береговой зоне.