В России предложили создать сеть портов на Азово-Черноморском побережье Эксперт группы компании АМД Гришин предложил создать сеть портов на Азово-Черноморском побережье

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ и Фондом Росконгресс, эксперт группы компаний АМД и научно-экспертного совета морской коллегии при правительстве России Николай Гришин предложил создать в России сеть портов на Азово-Черноморском побережье. Всего планируется создать 44 марины, где смогут останавливаться яхты и суда прибрежного пассажирского сообщения, что позволит обеспечить навигацию в береговой зоне, безопасную стоянку, а также высадку и посадку при неблагоприятных условиях. По словам Гришина, данная инициатива имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности, инвестиционной привлекательности и рекреационного потенциала побережья.

Создание инфраструктуры пассажирского морского сообщения и яхтенного туризма позволит создать единый кластер морского туризма, район интенсивного яхтинга на всем Азовском и Черноморском побережье России и сформировать пассажирские и туристические маршруты. Создание единой сети марин на береговой зоне Азово-Черноморского побережья России даст толчок развитию прибрежного водного сообщения с дальнейшим развитием маршрутов водного транспорта по внутренним водам России, — пояснил автор идеи.

Гришин считает, что марины следует сделать частью транспортно-пересадочных узлов, чтобы оптимизировать и повысить эффективность сообщения. Также необходимо разработать инфраструктуру для инженерной защиты береговой линии, новые пляжи и туристические объекты. Реализация инициативы создаст новые рабочие места.

В рамках форума ранее режиссер театра и кино Ева Валиева предложила проект «Слушай Россию». Автор идеи хочет создать звуковую карту страны, а банком мелодий сможет воспользоваться любой желающий.