Утечка автомобильного масла привела к массовому ДТП и 32 погибшим в Египте

Фото: Скриншот с видео/соцсети

На автомобильной трассе в Египте, связывающей Каир и Александрию, произошло массовое ДТП с участием автомобилей и пассажирского автобуса, в результате которого погибли 32 человека, сообщает газета Al-Ahram. По предварительным данным, причиной ДТП стала утечка масла в одном из автомобилей, что привело к массовой гибели людей на дороге.

На месте аварии вспыхнул серьезный пожар. На кадрах видно, как люди в панике на фоне десятков разбитых автомобилей пытаются оказать помощь пострадавшим.

В результате аварии погибли 32 человека, 60 получили ранения, — приводит издание слова сотрудника службы безопасности в провинции Бухейра.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 12 человек погибли, 19 пострадали в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Йозгат в центре страны. Автобус следовал из Сиваса в Стамбул ночью 20 августа. На одном из участков дороги водитель не справился с управлением, после чего автобус выехал на встречную полосу и упал с 20-метровой высоты. Прокуратура начала расследование обстоятельств и причин аварии.

До этого сообщалось, что трое детей и один взрослый погибли в ДТП под Волгоградом. Там легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками. Жертвами аварии стали водитель и дети в возрасте четырех, 11 и 14 лет. Кроме того, пострадала 36-летняя пассажирка легковой машины